Piazza Affari chiude tonica su effetto bilanci. Più caute le altre borse

(Teleborsa) -, sostenuta dalle trimestrali, in un, in vista dell'annuncio dellee persul commercio.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,113. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,4%.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +198 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,54%.si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,34%, sotto pressione Londra, che accusa un calo dello 0,78%, poco mossa Parigi, che mostra un +0,14%., con il FTSE MIB che sale dello 0,56% a 21.398 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi, cominciata giovedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,49%, portandosi a 23.306 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,54%), come il FTSE Italia Star (1,2%).Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,56 miliardi di euro, con un incremento rispetto ai precedenti 1,51 miliardi di euro.A fronte dei 214 titoli scambiati, sono giunte. In lettera invece 86 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 14 stocks.Si distinguono a Piazza Affari i settori sanitario (+2,96%), materie prime (+2,60%) e automotive (+1,55%). Fra i peggiori i comparti alimentare (-1,10%) e beni per la casa (-0,83%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente Amplifon, con un progresso del 5,39%, in scia agli ottimi risultati trimestrali annunciati ieri.Incandescente Diasorin, che vanta un incisivo incremento del 3,65%.In primo piano Poste Italiane, che mostra un forte aumento del 3,45%.Decolla Tenaris, con un importante progresso del 2,89%.Nella "top five" si posiziona anche FCA (+2,87%) che ha annunciato risultati oltre le aspettative.La peggiore restqa Ferragamo, che ha chiuso con un calo del 7,80% dopo l'annuncio dei risultati.Scivola anche Moncler, con un netto svantaggio dell'1,17%.Fiacca Campari, che mostra un piccolo decremento dell'1,00%.In rosso Italgas, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,00%.Al Top tra le azioni italiane a, Tod's (+8,43%) e Salini Impregilo (+5,58%), quest'ultima premiata dall'annuncio di ordini record.