Piazza Affari chiude in rosso su realizzi. Bene le altre borse europee

(Teleborsa) -, che risente della debolezza dei titoli bancari. A penalizzate il listino italiano hanno contribuito le rinnovate tensioni interne al Governo ed anche qualche realizzo (l'indice Ftse Mib quest'anno ha guadagnato circa il 30%). Per il resto, seduta incolore per le piazze continentali che si sono mosse fra scambi bassi e pochi temi di carattere operativo.Seduta positiva per l'Euro / Dollaro USA, che sta portando a casa un guadagno dello 0,71%. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.513,9 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 61,74 dollari per barile. Le scorte di petrolio sono calate più dle previsto ed anche gli stoccaggi di gas.Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +163 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,37%.piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,27%, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata anche Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia., con il FTSE MIB che lima lo 0,59%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che chiude a 25.890 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (-0,07%), come il FTSE Italia Star (0,0%).Nella Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,58 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,47 miliardi della seduta precedente; mentre i contratti si sono attestati a 180.049, rispetto ai 168.490 precedenti.Su 217 titoli trattati a Piazza Affari, 113 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 86. Invariate le rimanenti 18 azioni.vendite al dettaglio (+0,47%) e immobiliare (+0,42%) in buona luce sul listino milanese. Tra i peggiori i comparti materie prime (-1,55%), bancario (-1,53%) e telecomunicazioni (-1,51%).di Piazza Affari, su di giri Nexi (+3,12%) dopo il rialzo del Target Price operato da Kepler Cheuvreux e nonostante il watch negativo dell'agenzia Fitch.Andamento positivo per Saipem, che avanza di un discreto +1,98%.Giornata moderatamente positiva per Terna, che sale di un frazionale +0,91%.Seduta posituva per Atlantia, che riflette un moderato aumento dello 0,71%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate per Unipol, che ha chiuso a -2,28%, ed UnipolSai, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,99%.Pessima performance per Leonardo, che registra un ribasso del 2,23%.Prestazione negativa per Telecom Italia, che scende dell'1,94%.del FTSE MidCap, Ivs Group (+3,56%) ed Illimity Bank (+1,92%).