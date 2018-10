Piazza Affari cambia rotta e passa in negativo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che. Dopo un avvio a piccoli passi della borsa di Milano, il sentiment è peggiorato, complice un dato sul PIL del terzo trimestre che mostra uno stop della crescita dopo oltre tre anni.Sullo sfondo rimangono le tensioni commerciali tra. Il presidentee il suo omologo cinesesi incontreranno a fine novembre aL'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.224,1 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (), che scende a 66,72 dollari per barile.Sale lo spread, attestandosi a 300 punti base, con un incremento di 10 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,38%.sotto pressione Francoforte, con un forte ribasso dello 0,71%, resta vicino alla parità Londra (+0,15%), e tentenna Parigi, che cede lo 0,47%., il FTSE MIB è in calo (-0,8%) e si attesta su 18.887 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share perde lo 0,87%, continuando la seduta a 20.793 punti. Negativo il FTSE Italia Mid Cap (-1,31%), come il FTSE Italia Star (-1,2%).su tutti i comparti. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti beni industriali (-1,94%), automotive (-1,63%) e vendite al dettaglio (-1,57%). In questaper la Borsa di Milano resistono alle vendite ENI e Luxottica . Le più forti vendite si manifestano su STMicroelectronics, che prosegue le contrattazioni a -2,99%.per Leonardo, che crolla del 2,62%.per Pirelli, in calo del 2,52%Prysmian, che arretra del 2,36%.Tra i, Carel Industries (+4,35%), Cementir (+2,31%), Saras (+1,54%) e CIR (+1,19%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Cerved Group, che continua la seduta con -9,82%. Tonfo di Datalogic, che mostra una caduta del 6,83%. Lettera su IMA, che registra un importante calo del 5,15%.Biesse, con un ribasso del 3,67%.