15 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Rialzo superiore al 3% per Stellantis a Piazza Affari, dove scambia a 15 euro per azione, risultando il secondo miglior titolo del FTSE MIB. La casa automobilistica, che viaggia sui massimi dal debutto, è spinta sia dallo stacco della cedola di Faurecia, sia dalle raccomandazioni degli analisti.

Oggi Stellantis paga in contanti un dividendo straordinario di 0,096677 euro, più 0,017029 azioni ordinarie di Faurecia per ciascuna azione ordinaria.

Il titolo anche è spinto dalla raccomandazione d'acquisto degli analisti di Deutsche Bank, che hanno iniziato a seguirlo con un prezzo obiettivo di 20 euro per azione. In linea con la decisione di JPMorgan, che ha aggiornato il precedente valore di 18 euro. Secondo gli analisti di Deutsche Bank l'amministratore delegato Carlo Tavares si trova in una "posizione ideale per combinare tra loro la forza individuale di FCA e di Peugeot".

JPMorgan ritiene invece che il titolo costituisca una "opportunità unica" per essere acquistato oltre il proprio peso nei listini di Borsa (overweght) almeno fino ai risultati del primo semestre, quando gli investitori "inizieranno a scoprire le loro opportunità di guadagno".