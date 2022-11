Piazza Affari brillante con gli altri Eurolistini

(Teleborsa) -, che proseguono gli scambi in rialzo, in attesa dell'avvio di Wall Street ed, da cui è atteso un altro rialzo dei tassi di 75 punti base.Dal FOMC si attendono segnali di una, anche seha stimato che%. Nel frattempo, la Presidente della BCE Christine Lagarde ha segnalato che l'inflazione potrebbe aver raggiunto un picco e che gli aumenti dei tassi assicureranno che questa si riporti sul target del 2% nel medio termine.Attesi per oggi i dati del, dopo che ilha recuperato dai minimi, ma è rimasto sotto la soglia chiave dei 50 punti.L'Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,51%. Avanza l'oro, che scambia a 1.655,8 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,52%.Stabile lo spread, che sosta a quota +211 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 4,16%.bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dell'1,30%, in luce Londra, con un ampio progresso dell'1,48%, e andamento positivo per Parigi, che avanza di un discreto +1,63%.Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il FTSE MIB, che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,72%; sulla stessa linea, in forte aumento il FTSE Italia All-Share, che con il suo +1,66% avanza a quota 24.994 punti.Sale il FTSE Italia Mid Cap (+1,17%); sulla stessa linea, positivo il FTSE Italia Star (+1,22%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di Telecom Italia, che mostra un rialzo del 3,84%.Ben comprata Campari, che segna un forte rialzo del 3,25%.Fineco avanza del 2,49%.Si muove in territorio positivo Amplifon, mostrando un incremento del 2,47%.Al Top tra le azioni italiane a, Industrie De Nora (+3,01%), Ferragamo (+2,82%), Illimity Bank (+2,62%) e Maire Tecnimont (+2,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Seco, che continua la seduta con -1,05%.Si muove sotto la parità Sanlorenzo, evidenziando un decremento dello 0,77%.