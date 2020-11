Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente

(Teleborsa) - Si mostrano toniche le principali borse europee, dove Piazza Affari con slancio passa in territorio positivo, dopo un avvio con scambi deboli. A fare da assist al sentiment degli investitori sono alcuni dati macro che fanno ben sperare, come l'indice PMI sul manifatturiero cinese e quello europeo, entrambi in rafforzamento.

Tuttavia la cautela è d'obbligo con i contagi di coronavirus in continuo aumento in tutta Europa mentre monta l'attesa per le presidenziali USA.

Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,50%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 35,06 dollari per barile, in netto calo del 2,04%, con i nuovi lockdown che stanno minando la già fragile domanda mondiale di energia.



Torna a salire lo spread, attestandosi a +136 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,75%.



Tra i mercati del Vecchio Continente brilla Francoforte, con un forte incremento (+1,52%), resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,88%. Bilancio decisamente positivo per Parigi, che vanta un progresso dell'1,36%. A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dell'1,26%, a 18.170 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share continua la giornata in aumento dell'1,20%.



In luce sul listino milanese i comparti materie prime (+2,18%), costruzioni (+2,14%) e tecnologia (+2,04%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ottima performance per Saipem, che registra un progresso del 2,95%.



Exploit di Buzzi Unicem, che mostra un rialzo del 2,93%.



Su di giri Banca Mediolanum (+2,82%).



Acquisti a piene mani su BPER, che vanta un incremento del 2,56%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Italgas, che ottiene -1,29%.



Sotto pressione Recordati, con un forte ribasso dell'1,08%.



Si muove sotto la parità DiaSorin, evidenziando un decremento dello 0,74%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Banca MPS (+8,03%), Banca Popolare di Sondrio (+3,65%), Saras (+3,05%) e Salini Impregilo (+2,99%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Technogym, che ottiene -2,04%.



Soffre B.F, che evidenzia una perdita dell'1,92%.



Preda dei venditori Garofalo Health Care, con un decremento dell'1,86%.



Si concentrano le vendite su Piaggio, che soffre un calo dell'1,28%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA