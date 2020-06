Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che trovano appoggio sul clima positivo che si respira Oltreoceano e sui dati sorprendenti dei, che anticipano una ripresa.Seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,132. Lieve calo dello spread, che scende a +174 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,29%.exploit di Francoforte, che mostra un rialzo del 2,71%, su di giri Londra (+1,51%), acquisti a piene mani su Parigi, che vanta un incremento dell'1,85%. Sessione euforica per Piazza Affari, con il FTSE MIB che mostra un balzo dell'1,88%.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente Buzzi Unicem, con un progresso del 5,58% grazie al Buy di SocGen.Incandescente Fiat Chrysler, che vanta un incisivo incremento del 5,23%.In primo piano Exor, che mostra un forte aumento del 3,63%.Decolla STMicroelectronics, con un importante progresso del 3,38%.Nelle retrovie si muove Hera, che continua la seduta con -0,87%.Tra i, Tod's (+7,06%), Banca MPS (+7,03%), Datalogic (+5,47%) e Rai Way (+5,29%).La peggiore è Dea Capital, che segna un -3,35%.Sessione nera per Falck Renewables, che lascia sul tappeto una perdita del 2,60%.In caduta libera Cattolica Assicurazioni, che affonda del 2,24%.Scivola Brunello Cucinelli, con un netto svantaggio dell'1,55%.