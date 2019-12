Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ed i listini europei nonostante la chiusura in rosso di Tokyo e Wall Street.Deboli le indicazioni deboli provenienti dal settore manifatturiero e servizi europeo.Riguardo all'Italia, l'Istat ha previsto una crescita del PIL nell'anno dello 0,2%, con un'accelerazione nel 2020 (+0,6%).L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.476,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,18%), raggiunge 56,76 dollari per barile.Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +165 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,30%.buona performance per Francoforte, che cresce dell'1,07%, piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,23%, e sostenuta Parigi, con un discreto guadagno dell'1,18%.; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata in aumento dell'1,14% rispetto alla chiusura precedente. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+1,23%), come il FTSE Italia Star (1,3%).Si distinguono a Piazza Affari i settori tecnologia (+1,92%), servizi finanziari (+1,82%) e beni per la casa (+1,71%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto chimico, che riporta una flessione di -0,71%.Tra idi Milano, in evidenza Banco BPM (+3,06%), Azimut (+2,71%), Atlantia (+2,57%) e Juventus (+2,23%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nexi, che prosegue le contrattazioni a -0,79%.di Milano, Maire Tecnimont (+3,42%), Banca Ifis (+2,87%), Sias (+2,75%) e Banca Generali (+2,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su SOL, che ottiene -0,72%.Fiacca IREN, che mostra un piccolo decremento dello 0,64%.Discesa modesta per Illimity Bank, che cede un piccolo -0,58%.