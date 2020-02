Piazza Affari brilla con le banche. Denaro anche sugli altri mercati UE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e, che hanno buttato alle spalle le ansie relative all'epidemia di Cotronavirus, complice il supporto della banca centrale cinese. Gli operatori si sono così concentrati suidella giornata e sui. L'inflazione in Italia ha registrato una leggera accelerazione alo 0,6%.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,104. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,95%.ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dell'1,42%, Londra avanza dell'1,43%, si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dell'1,48%., con il FTSE MIB in rialzo dell'1,76%. denaro sul comparto bancario (+3,17%).di Milano si segnalano UBI Banca (+4,39%), Banco BPM (+3,82%), Azimut (+3,78%) e Intesa Sanpaolo (+3,65%), quest'ultima grazie ai positivi risultati del 2019.Fra i più forti ribassi si segnala Ferrari, che continua la seduta con -1,82%, scontando risultati inferiori alle attese, nonostante l'ugrade della guidance.Al Top tra le azioni italiane a, senza freno Banca MPS (+6,02%), in attesa della soluzione della questione sofferenze che bloccherà il dossier aggregazioni.