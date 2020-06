Piazza Affari brilla con Europa dopo ZEW

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, favorite dal maggior ottimismo egli operatori per le prospettive economiche. evidenziato anche dal. L'andamento dei Future USA preannuncia una partenza positiva per Wall Street.Sessione debole per l'Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,22%. Torna a scendere lo spread, attestandosi a +178 punti base, con un calo di 6 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,36%.su di giri Francoforte (+3,25%), acquisti a piene mani su Londra, che vanta un incremento del 2,72%, e effervescente Parigi, con un progresso del 2,73%. Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il FTSE MIB, che sta mettendo a segno un guadagno del 3,66%.Tra idi Milano, in evidenza Buzzi Unicem (+8,67%), Telecom Italia (+7,47%), Banco BPM (+6,91%) e BPER (+6,52%).Tra i, Salini Impregilo (+8,72%), doValue (+6,99%), Banca MPS (+5,49%) e Piaggio (+5,38%).Tra ledi maggior peso, inverranno diffuse lealle 14:30 di questo pomeriggio, per il quale gli addetti ai lavori prevedono un valore di 8%.