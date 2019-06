Piazza Affari ben allineata con le altre borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che mostrano più ottimismo di ieri dopo le misure annunciate dalla BCE. Ignorati anche i dati macro negativi come la produzione in Germania.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,127. Torna a scendere lo spread, attestandosi a +266 punti base, con un calo di 7 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,43%.si muove in moderato rialzo Francoforte, con un incremento dello 0,69%, andamento positivo per Londra, che avanza di un discreto +0,71%, giornata più cauta per Parigi, che segna un calo dello 0,26%. Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 0,73%.Tra idi Milano, in evidenza Juventus (+3,14%), Exor (+2,56%), Saipem (+2,47%) e Leonardo (+1,63%).In retromarcia Fiat Chrysler, che prosegue le contrattazioni a -0,72% dopo lo stop su Renault.Piccola perdita per Buzzi Unicem, che scambia con un -0,57%.