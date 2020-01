Piazza Affari azzera vantaggio. Borse europee caute dopo accordo USA-Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, dopo un esordio più tonico per la borsa milanese. I mercati mostrano così unasiglato da USA e Cina e guardano avanti aiL'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,116. Aumenta di poco lo spread, che si porta a +165 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,39%.resta vicino alla parità Francoforte (-0,09%), tentenna Londra, con un modesto ribasso dello 0,42%, piatta Parigi, che viaggia sulla parità., riportando una variazione pari a +0,11% sul FTSE MIB.Tra idi Milano, in evidenza UBI Banca (+1,77%), Campari (+1,63%), STMicroelectronics (+1,22%) e Enel (+1,06%).Fra i più forti ribassi si segnala Ferragamo, che continua la seduta con -1,72%.Preda dei venditori Recordati, con un decremento dell'1,18%.Si concentrano le vendite su Diasorin, che soffre un calo dell'1,03%.Giornata fiacca per Juventus, che segna un calo dello 0,93%.