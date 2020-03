Piazza Affari azzera rialzo nonostante maxi piano Conte. Borse UE in ritirata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, mentre il resto dell'Europa sta velocemente esaurendo il rialzo, a causa delle persistenti, che sta impegnando tutti i governi europei., così come Milano è rimasta indifferente alSeduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,135.che scende fino a +196 punti base, con un calo di 29 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,19%.seduta senza slancio per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,41%, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,64%., con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,30%.di Milano, troviamo Terna (+3,39%), Pirelli (+3,27%), Fineco (+3,13%) e UBI Banca (+2,77%).Dal lato opposto Atlantia, che continua la seduta con -4,32%.Sensibili perdite per Moncler, in calo del 3,95%.Sotto pressione CNH Industrial, che accusa un calo del 2,29%.In apnea STMicroelectronics, che arretra del 2,23%.Tra i, Interpump (+4,10%), MARR (+4,02%), Fincantieri (+2,99%) e Cerved Group (+2,63%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Illimity Bank, che segna un -4,33%.