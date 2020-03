Piazza Affari azzera guadagno. Borse europee in rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che azzera i guadagni del mattino, in risposta all'ed alle. Resta alta la volatilità dei mercati, in risposta alledi Covid-10 sull'economia mondiale.Negativo l'Euro / Dollaro USA, in flessione dello 0,81%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +197 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,48%.ha confermato undei titoli tricolore al top dall'estate 2019.Francoforte è stabile, riportando un moderato +0,05%, composta Londra, che cresce di un modesto +0,47%, e vendite su Parigi, che registra un ribasso dello 0,76%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 16.873 punti, mentre, al contrario, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,28%, portandosi a 18.404 punti. In netto miglioramento il FTSE Italia Mid Cap (+2,37%), come il FTSE Italia Star (1,4%).di Milano, si conferma ENI (+5,14%), sulla scommessa di un accordo USA-Russia per stabilizzare il mercato.Bene anche UnipolSai (+3,16%), Atlantia (+2,82%) e Azimut (+1,62%).Giù Prysmian, che prosegue le contrattazioni a -4,54%.Seduta negativa per Unicredit, che mostra una perdita del 2,89%.Seduta drammatica per Recordati, che crolla del 2,61%.Sensibili perdite per Banco BPM, in calo del 2,27%.