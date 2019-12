Piazza Affari apre in rosso assieme alle altre Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -portano avanti l'ultima seduta dell'anno, andando a limare di poco i guadagni che si apprestano ad archiviare nel 2019. Da questo punto di vista, lacon un vantaggio prossimo al. La prima è la Borsa di Atene che ha guadagnato il 42% circa.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,119. Invariato lo spread, che si posiziona a +162 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,40%.oggi appare sottotono Francoforte che mostra una limatura dello 0,52%, cedente Londra, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, fiacca Parigi, che mostra un piccolo decremento dello 0,26%., con il FTSE MIB che riporta un leggero calo dello 0,33%.di Piazza Affari, piccolo passo in avanti per Nexi, che mostra un progresso dello 0,93%.Composta Azimut, che cresce di un modesto +0,61%.Performance positiva per UBI Banca, che mostra un moderato rialzo dello 0,52%.la peggiore è Italgas, che scivola del 2,38%.In rosso anche Atlantia che scende del 2,32%.In calo la Ferrari, che segna un -1,12%.del FTSE MidCap, Fincantieri (+2,87%), Illimity Bank (+2,09%), Falck Renewables (+1,46%) e Tinexta (+1,41%). Dal lato opposto Brunello Cucinelli, che cede l'1,42% e Saras l'1,25%.