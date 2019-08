Piazza Affari al top in Europa grazie alle semestrali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, dopo un esordio tentennante, che risentiva della debolezza di Wall Street, dopo le indicazioni giunte dalla Fed. Restano molterelative alla Brexit, ma anche al flop dei negoziati USA-Cina, che stanno impattando negativamente sull'economia europea.I mercati peròo, con, anche per effetto diannunciata dalle Blue-Chips tricolore.Prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,22%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +198 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,56%.performance modesta per Francoforte, che mostra un vantaggio dello 0,22%, senza slancio Londra, che negozia con un -0,04%, in avanti Parigi, che segna un aumento dello 0,50%., con il FTSE MIB in aumento dello 0,71%. bancari (+1,67%), costruzioni (+1,10%) e servizi finanziari (+0,98%) in buona luce sul listino milanese.di Milano, troviamo Intesa Sanpaolo (+2,79%), Terna (+2,11%), Italgas (+1,61%) e Banco BPM (+1,57%).Generali avanza dello 0,59%, dopo gli ottimi risultati, e Snam dell'1,17% di riflesso alla semestrale positiva.Soffre Tenaris, che continua la seduta con -4,66%, dopo aver preventivato una ripresa del fatturato solo nell'ultima parte dell'anno.Scivola Amplifon, con un netto svantaggio dell'1,35%.Sottotono Campari che mostra una limatura dello 0,65%.