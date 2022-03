Piattaforma AI di Generali Investments selezionata al Fintech Milano Hub

(Teleborsa) - La piattaforma innovativa di Generali Investments è stata selezionata al Fintech Milano Hub di Banca d'Italia con l'iniziativa "Intelligenza Artificiale per una gestione del risparmio altamente personalizzata". Lanciata a settembre 2021, la prima "Call for Proposals" ha raccolto oltre 40 progetti da parte di start-up, operatori finanziari e università italiani esteri e tra questi una commissione di esperti ha selezionato i dieci progetti ritenuti più meritevoli. Per un periodo di sei mesi verranno messe a disposizione risorse qualificate per contribuire allo sviluppo e al disegno delle soluzioni proposte.

La piattaforma di Generali Investments ha l'obiettivo di applicare l'Intelligenza Artificiale alla relazione con i clienti nell'ambito della gestione del risparmio, aumentando le capacità di profilazione dei clienti stessi per offrire soluzioni e raccomandazioni di investimento altamente personalizzate. La piattaforma intende, inoltre, favorire l'accesso al risparmio gestito di nuovi investitori con un percorso di educazione finanziaria e dando loro la possibilità di costruire piani di investimento di medio-lungo termine in base ai cambiamenti delle loro esigenze nel tempo.

"L'innovazione tecnologica a beneficio dei clienti e dei processi interni è uno dei pilastri del nostro piano di crescita in Italia e all'estero - ha dichiarato Carlo Trabattoni, CEO Generali Asset & Wealth Management - Questo progetto ci permetterà di perseguire con ancora maggior efficacia il nostro impegno di essere Partner di Vita per i clienti, favorendone l'accesso consapevole al risparmio gestito grazie all'uso della tecnologia. Siamo felici di collaborare con Banca d'Italia per accelerare l'innovazione nel nostro sistema finanziario con attenzione all'inclusione finanziaria, alla tutela del consumatore e alla sicurezza dei dati".