(Teleborsa) - Mentre lanel nostro Paese restaquindi, piuttosto sotto controllo con r(purtroppo ancorail numero delle), il Governo lavora al: sarannole dosi disponibili dal; ogni dose, in base alle conoscenze attuali, "hae non".Questo uno deidel piano vaccini che il Ministro della Salute,ha illustrato ai Capigruppo della maggioranza nella riunione a, alla presenza anche del Presidente del Consiglio,Per quanto riguardaprecedenza aglipoi la fasciavia via le altre fasce, come lavoratori essenziali, compresa laIn base alle primene piano l'implementazione della rete per monitorare le vaccinazioni con un sistema informativo dedicato, collegato con. Ma anche unIllustrando leSperanza avrebbe riferito che il vaccino anti-Covid dell'azienda Pfizer arriverà "tra il" e le dosi "andranno aiche sono direttamente gli ospedali", precisando anche che l'obiettivo è "non far coincidere la terza ondata eventuale con la". Il Ministro avrebbe poi espresso, anche per questo, di flettere laInfine, lecontro il Covid avverranno utilizzando grandie la distribuzione sarà interamente statale: lae ildistribuito in base a