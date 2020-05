© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La Commissione europea ha alzato il velo suil piano straordinario che mobilita la cifra monstre dimiliardi di euro. All'Italia andrebbero complessivamente(circadi aiuti a fondo perduto edi prestiti). Ora palla alla politica per unache si annuncia già inSoddisfatto il Commissario europeo agli Affari Economiciche a Radio Anch'io parla diperchè "siamo abituati a una politica economica dell'UE fatta solo di regole, tetti e controlli. Adesso ci saranno certamente le regole, i tetti e i controlli, ma la politica economica europea avrà delleAdesso cheha messo le carte sul tavolo, inizia, infatti, la "partita tecnica" sul piano politico con il rischio concreto che il meccanismo possa incepparsi. Ierisi sono parzialmente "sfilate" segnalando come le posizioni sono ancora lontane per un dossier che "richiede l'unanimità". L'eurocommissario, però, fa professione di ottimismo e si dice convinto che con i Paesi frugali del Nord EuropaUn piano decisamente ambizioso quello proposto da Bruxelles che "è una, ma anche una grande responsabilità, sottolineasecondo il quale è stato decisivo l'asse franco-tedesco "senza il quale la nostra pressione non avrebbe avuto la forza di fare una proposta così avanzata. E se si sono messi d'accordo vuole dire che laha avuto unadi questache è stata determinante".