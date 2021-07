Piano Terna, Besseghini (ARERA): "Occasione di riflessione che offre visione futuro"

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 7 Luglio 2021, 13:45







(Teleborsa) - Il Piano di sviluppo decennale di Terna rappresenta un'occasione di riflessione". Lo ha detto Stefano Besseghini, Presidente di ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, aggiungendo che si ratta di una "lettura che ci proietta in una visione di futuro che comprende due elementi importanti: le infrastrutture e la programmazione".



Il Presidente dell'AREA ha poi ricordato che in questo Piano vanno calate le analisi costi-benefici e "c'è un elemento importante di scenario, fondante le scelte che vengono fatte".