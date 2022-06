Piano MPS, Grieco: nuovo capitolo per la banca, ma mantiene identità

(Teleborsa) - "Oggi si apre un nuovo capitolo per la nostra Banca, che ritornerà su una traiettoria di sviluppo e riconquisterà un solido livello di capitale, mantenendo la propria autentica identità e raccogliendo gli insegnamenti della sua lunga storia". Lo ha affermato Patrizia Grieco, Presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena, commentando l'approvazione da parte del CdA del nuovo Piano Industriale 2022–2026 "A Clear and Simple Commercial Bank".

Il piano prevede un modello di business con redditività sostenibile, che si basa su: solida generazione di ricavi, con focus su risparmio gestito, bancassurance e credito al consumo; aumento dell'efficienza operativa attraverso l'ottimizzazione del dimensionamento dell'organico con un piano di uscite volontarie e una nuova governance nella gestione dei costi; semplificazione dell'assetto societario.

"Il nuovo Piano si fonda su un modello di sviluppo sostenibile per accompagnare la crescita delle diverse realtà locali nei territori in cui operiamo - ha aggiunto Grieco - Ringrazio le strutture della Banca che non hanno mai fatto mancare il loro prezioso supporto anche nei momenti di maggiore complessità".

La banca senese punta a una nuova proposizione commerciale per le piccole e medie imprese. In tale ambito verranno poste in essere iniziative per rafforzare il presidio e catturare le opportunità di specializzazione di ciascun territorio in un'ottica di finanziamento integrato all'intera filiera.