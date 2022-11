Piano Italia a 1 Giga arriva in Puglia : Open Fiber porta la fibra a Giovinazzo (Bari)

(Teleborsa) -, cittadina del barese inclusa nel, che prevede l'utilizzo delle risorse di PNRR per portare laanche nelle zone più remote, perlopiù le zone grigie, dove non è presente neanche una rete che possa fornire una velocità di connessione superiore a 300 Mbit/s.Giovinazzo per prima si dota dell'(Fiber To The Home), che garantisce unae latenza inferiore ai 5 millisecondi, per consentire ai privati di fruire di servizi evoluti per la telemedicina, per lo smart working e per la didattica a distanza, ma anche per connettere tutti i servizi pubblici comunali e realizzare il modello di smart city."L'Amministrazione comunale crede fortemente nella digitalizzazione e nell'innovazione dei servizi e delle infrastrutture, che consentono di superare il digital divide e rilanciare settori strategici dell'economia locale come il turismo", ha affermato, sindaco di Giovinazzo, aggiungendo "per questo accogliamo positivamente l'investimento di Open Fiber nel nostro territorio, perché scommette sul benessere dei cittadini e delle aziende produttive, dotandoli di una connettività ultraveloce che consente di affrontare le sfide della modernità"."La fibra ottica è di fondamentale importanza perché è altamente performante, garantisce prestazioni ottimali in qualunque condizione ed è ecosostenibile, perché riduce notevolmente l'emissione di energia", ha spiegato, regional manager di Open Fiber in Puglia, ricordando che "la rete in FTTH è progettata in chiave future-proof per non diventare obsoleta man mano che il progresso tecnologico avanza e i cavi sono strutturati in modo da non risentire di usura, condizioni atmosferiche avverse e lunghe distanze che ne compromettono la funzionalità".del Piano Italia a 1 Giga , per un totale di: Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. L'azienda guidata da Mario Rossetti ha gà connesso 14,5 milioni di unità immobiliari in Italia e punta a coprire circa 25 milioni di unità immobiliari, pari al 94% dei comuni italiani. Il piano complessivo, tra investimento privato e pubblico, vale oltre 15 miliardi di euro. A