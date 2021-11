Piano infrastrutture e auto elettriche, Biden spinge l'America nel futuro

(Teleborsa) - "Il Piano di investimenti in infrastrutture messo a punto dalla Casa Bianca, insieme al Build Back Better Act, creeranno milioni di posti di lavoro".

Lo scrive su Twitter il Presidente Usa, Joe Biden sottolineando anche che gli interventi "ridurranno i costi per le famiglie che lavorano e affronteranno il tema sui cambiamenti climatici". "Questi - ha aggiunto - sono investimenti per il popolo americano e per il nostro futuro".



Il maxi piano varato grazie a un accordo bipartisan prevede 550 miliardi di dollari di investimenti federali nelle infrastrutture americane per i prossimi cinque anni, tra strade, ponti, trasporti di massa, ferrovie, aeroporti, porti, un investimento di 65 miliardi di dollari nel miglioramento della banda larga e decine di miliardi di dollari per il miglioramento della rete elettrica e dei sistemi idrici. Sul piatto più di 7 miliardi destinati alla costruzione di una rete nazionale di caricabatterie per veicoli elettrici plug-in.

"So che la gente è stanca dei litigi a Washington", aveva detto Biden nelle scorse ore, sottolineando che "il disegno di legge firmato è la prova che Democratici e Repubblicani possono lavorare insieme. La prova che possiamo fornire risultati reali".

Sempre su twitter, Biden ha parlato del futuro dell'industria automobilistica che "è l'elettrico. Daremo il via alla produzione di nuove batterie e componenti, aumenteremo la produzione di veicoli puliti e creeremo nuovi incentivi all'acquisto per veicoli puliti fabbricati in America".