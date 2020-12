© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'parte ildel Governo per incentivare l'uso dei. Per il mese di dicembre è previsto unper le spese fatte senza contanti in esercizi commerciali fisici, con une il divieto di frazionare i pagamenti per aumentare le transazioni. Lo potrà ottenere chi farà(con carte di credito o debito, bancomat, bonifici bancari o tramite app sullo smartphone) entro la fine del mese e il rimborso arriverà direttamente via bonifico sul conto corrente. Per attivare il cashback, bisognerà però registrarsi sull'app IO, mediante SPID o carta di identità elettronica.La prima cosa da fare è quindi assicurarsi di avere(il Sistema pubblico di identità digitale) o la. Per ottenere SPID ocorre rivolgersi ad uno deglidisponibili (www.spid.gov.it) e seguire le istruzioni fornite in fase di registrazione. L'alterntiva è utilizzare la Carta di Identità Elettronica (CIE 3.0) abbinata alche si è ricevuto al momento del rilascio. In caso non si possedesse, la si puà richiedere nelIl secondo passo è. Dopo aver scaricato e installato l'applicazione sul proprio smartphone o tablet, bisogna effettuare l'. In fase di registrazione al cashback, occorre inserire gli estremi identificativi di uno o più c(da gennaio sarà inoltre possibile inserire account Bancomat Pay e, a seguire, Apple Pay, Google Pay e anche altre tipologie di carte e app che aderiranno all'iniziativa). Bisogna inoltre inserire il codicedel priorio conto su cui si vogliono ricevere i rimborsi.Sulla app IO sarà possibileche danno diritto a ricevere indietro il 10%. I rimborsi arriveranno sul conto corrente aDa gennaio, quando terminerà la fase sperimentale legata al Natale, i periodi considerati saranno semestrali e i rimborsi arriveranno entro l'agosto e il febbraio successivi. In questa, per ricevere indietro il 10% bisognerà fare almeno 50 operazioni.