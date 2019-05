Piaggio, titolo tra i migliori del listino. I broker e il mercato promuovono la trimestrale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Piaggio, che mostra una salita del 7,72% muovendosi in controtrend rispetto al resto del listino milanese colpito dalle vendite generalizzate complice un generale nervosismo degli investitori.A fare da assist sono i risultati diffusi la vigilia che hanno mostrato un utile raddoppiato nel primo trimestre. Conti che hanno spinto i vari uffici studi delle banche d'affari a migliorare la valutazione sul titolo.conferma il giudizio "buy" alzando il target price a 2,80 euro dai 2,60 precedenti. Perla raccomandazione è "outperform" con prezzo obiettivo rivisto 2,70 euro da 2,60.ribadisce "hold" e ritocca all'insù il target a 2,35 euro da 2,20.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia All-Share. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla big delle due ruote rispetto all'indice di riferimento.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Piaggio. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 2,645 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 2,499. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 2,403.