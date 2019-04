Piaggio, raggiunto traguardo 500 Motoplex nel mondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Gruppo Piaggio ha inaugurato il primo Motoplex di Istanbul, raggiungendo così il considerevole traguardo di 500 store aperti nel mondo, cheProsegue il piano di sviluppo e rafforzamento della rete distributiva del Gruppo Piaggio avviato nel 2015 attraverso la diffusione dei Motoplex; una conversione graduale, pensata ottimizzando il geomarketing e incrementando la pedonalità degli store, che attraverso i Motoplex aumenta di oltre il 30%., che consente al dealer di sfruttare tutte le potenzialità dei brand del Gruppo e dei loro prodotti all'interno dello stesso spazio. I Motoplex infatti riuniscono in un'unica location l'offerta complessiva dei brand Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, completata dalla disponibilità di servizi, accessori, merchandising e intrattenimento, per offrire ai clienti una prospettiva globale e coinvolgente del mondo delle due ruote.- la maggiore città della Turchia che con oltre 14 milioni di abitanti rappresenta il principale centro economico, commerciale e culturale del Paese -, che offre servizi di assistenza dedicati ai possessori dei veicoli del Gruppo Piaggio.Inoltre negli. In area Asia-Pacific sono state aperti nuovi Motoplex a Taipei, capitale di Taiwan, a Da Nang in Vietnam, e in Cina nelle città di Ningbo (una delle città più antiche del Paese), Chengdu (il capoluogo della provincia del Sichuan) e Hefei (capitale della provincia dell'Anhui). Anche il 2019 sarà un anno importante per nuove aperture: tra le prossime in programma si segnala un secondo Motoplex a New York (nella zona di Brooklyn), uno store a Miami, uno a Philadelphia, uno a Dubai, uno a Pechino e un flagship store a Utrecht., un notevole aumento delle vendite di accessori e merchandising e un sensibile incremento del sell out moto per i punti vendita tradizionali dal momento della conversione nel nuovo format.