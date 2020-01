Piaggio, primo produttore in India di veicoli tre ruote conformi a nuova normativa emissioni BSVI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Gruppo Piaggio ha già avviato in India la produzione di veicoli a tre ruote conformi alla nuova normativa sulle emissioni, BharatStage VI, diventando così il primo produttore di veicoli a tre ruote del Paese ad aver aggiornato la sua intera gamma ai nuovi standard.I modelli alimentati a diesel - spiega una nota - presentano una, cambio a 5 marce e una nuova frizione in alluminio. La gamma cargo aggiornata è dotata di una cabina più grande, mentre la versione passenger è allestita con nuove porte pensate per una ancor maggiore sicurezza dei passeggeri. Infine,e dotati di un motore altamente tecnologico da 230 cc a 3 valvole., e su tutta la nostra gamma di prodotti.", ha dichiarato il