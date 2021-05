20 Maggio 2021

(Teleborsa) - In occasione del 100° anniversario della Moto Guzzi, sono state presentate al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questa mattina al Palazzo del Quirinale, due nuove "Moto Guzzi V85TT" destinate al Reggimento Corazzieri. All'incontro erano presenti il presidente e amministratore delegato dell'azienda, Roberto Colaninno, il vice presidente Matteo Colaninno, e il consigliere e responsabile sviluppo e innovazione, Michele Colaninno.

Mattarella ha passato in rassegna le moto, raccontando un aneddoto su quanto siano apprezzate dai leader in visita. "Alcuni Capi di Stato vengono scortati dai corazzieri con le moto e mi viene poi detta l'ammirazione per le moto", ha detto, una ammirazione che "meritano", ha aggiunto il Presidente della Repubblica.