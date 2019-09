Piaggio: partnership tra Vespa e designer americano Sean Wotherspoon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per creare insieme uno stile nuovo, coraggioso, irriverente e divertente, per le giovani tribù urbane e non solo.Il, informa una nota, da tempo studia e segue attentamente le nuove tendenze che esprimono i veloci cambiamenti dei gusti e delle esperienze giovanili. Lo fa con un occhio speciale agli Stati Uniti, luogo dove queste mode nascono e si propagano al resto del mondo. Qui, e più precisamente in California, ha trovato il partner giusto per condividere idee innovative e realizzarle.Sean Wotherspoon è. E' energia pura, un inarrestabile curioso, anticipatore, sperimentatore, fanatico della cultura street e di tutto ciò che può fondere al suo interno strada, moda e colori. Instagram è il mondo dove comunica, il luogo dove condivide tutto e il suo quasi milione di follower lo adora., come fatto anche con le Nike Air Max 97 che lo hanno reso famoso,, mescolandoli fra di loro, utilizzando materiali innovativi e a volte improbabili assieme ai tessuti più disparati.è oggie l'incontro con Vespa è parsa la cosa più naturale al mondo. L'idea che fin dall'inizio ha affascinato lo stilista parte da un'anima "vintage" perfettamente rivisitata in chiave contemporanea, così come il DNA del brand Vespa impone.L'obiettivo? Creare attorno al brand una community di giovani che vogliano divertirsi non solo giocando con la moda, ma anche, e soprattutto, muovendosi per le strade, colorandole con stile e gioia allo stesso tempo. Così Sean definirà i canoni estetici di unae di un casco dedicato e disegnerà una esclusiva capsule collection di streetwear.di questo processo creativo, a novembre a Milano e si attendono i prodotti sul mercato a primavera 2020. E l'attesa sta già animando gli appassionati di Vespa e gli estimatori di Sean Wotherspoon.non ha nascosto la sua felicità per l'inizio di questa partnership: "Se penso alla storia incredibile e alla tradizione unica di Vespa e Piaggio non posso che essere. Non vedo l'ora di tuffarmi nel mondo di Vespa per ricreare quella tradizione e re immaginarla attraverso la mia visione, per renderla universale. Sarà fantastico, seguitemi e lo scoprirete presto"."Siamo contentissimi di dare il via alla collaborazione con Sean - ha commentato- uno dei designer più talentuosi e creativi negli Stati Uniti. C'è stato subito un grande feeling e non ci sono dubbi,. E non poteva che succedere qui, in California, dove nascono le nuove tendenze che influenzano gli stili di vita di tutto il mondo. Questo è solo l'inizio di una serie di collaborazioni che nel prossimo futuro porteranno Vespa e gli altri nostri fantastici marchi come Moto Guzzi e Aprilia, a esserea cui naturalmente appartengono".