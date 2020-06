Piaggio, nasce la Vespa 946 Christian Dior

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nasce lail nuovo modello dell'iconica due ruote dinata da una, con cui il produttore di moto e scooter condivide la volontà di ispirare una visione del mondo innovativa, luminosa e creativa. Oggi più che mai, la collaborazione tra Dior e Vespa reinventa lo spirito di libertà, movimento ed espressione alla base dei due marchi.Il telaio monoscocca e le linee grafiche del nuovo modello di Vespa rendono omaggio all'heritage delle due case. Simbolo di eleganza, la Vespa 946 Christian Dior riflette il comune impegno verso l'eccellenza del savoir-faire e della cura del dettaglio condivisa dai due brand.Questa versione, contraddistinta dall'eleganza e dal minimalismo delle linee e dall'innovazione tecnologica, è stata, Direttore Creativo delle collezioni donna di Dior.Lo scooter, con la cura, la dedizione e la precisione di un atelier di moda. Ispirato al design della sella, il bauletto decorato con il(disegnato da Marc Bohan nel 1967) è stato appositamente progettato per essere fissato al portapacchi, conferendo uno stile unico a questo modello.Uncon lo stesso motivo iconico completa l'esclusiva. Simboli di fuga verso nuovi orizzonti, queste creazioni in edizione limitata saranno disponibili dallanelle boutique Dior di tutto il mondo e successivamente in selezionati flagship store Motoplex del Gruppo Piaggio.