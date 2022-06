Piaggio, Michele Colaninno nominato Presidente di ACEM

(Teleborsa) - Michele Colaninno, Chief Executive of global strategy, product, marketing and innovation del Gruppo Piaggio, fondatore e Presidente della società americana specializzata in robotica Piaggio Fast Forward, è stato nominato Presidente di ACEM (Association des Constructeurs Européens d e Motocycles), l'associazione europea dell'industria motociclistica con sede a Bruxelles, cui partecipano oggi tutti i gruppi mondiali di moto e scooter.

"In qualità di nuovo Presidente dell'ACEM, sono molto grato alle altre case motociclistiche per la fiducia accordata al Gruppo Piaggio in questo prestigioso e impegnativo ruolo che svolgerò con il massimo impegno" - ha commentato Michele Colaninno -. "Lavorerò con tutti i membri dell'Associazione per promuovere le priorità descritte nella Vision 2030+, documento strategico di ACEM che risponde alle future esigenze della mobilitàin un mondo che sarà sempre più sostenibile. Nell'ambito di questa Vision, l'industria motociclistica europea continuerà a lavorare per portare sul mercato veicoli innovativi e a basse emissioni di carbonio, per il commuting urbano , il tempo libero e la mobilità in genere". Inoltre - ha continuato Colaninno - "nell'ambito della Vision 2030+, intensificheremo il nostro dialogo con l e istituzioni dell'Ue e incrementeremo la cooperazione del settore in aree strategiche, come la connettività, la sicurezza e l'elettrificazione".

La nomina di Michele Colaninno alla presidenza di ACEM coincide con il riassetto della struttura dell'Associazione, che ha definito anche tre Vicepresidenti: Stefan Pierer (Amministratore delegato di KTM AG), Markus Schramm (Responsabile di BMW Motorrad ) e d Eric de Seynes

(Presidente di Yamaha Motor Europe N.V.)