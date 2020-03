Piaggio, le misure intraprese negli stabilimenti produttivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nelle giornate di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 marzo, ilprocederà a implementare tutte lenegli. Per tale motivo – fa sapere Piaggio in una nota – gli stabilimenti e gli uffici saranno momentaneamente chiusi eSaranno inoltre introdotte – si legge nella nota –al fine di preservare la sicurezza dei dipendenti e verranno disposti i. Il Gruppo assicura che verranno evitate le possibilità di contatto ravvicinato tra i dipendenti, garantendo la distanza minima di un metro tra le postazioni di lavoro. Saranno inoltre distribuiti in tutti gli stabilimenti kit sanitari.