Piaggio, inaugurato nuovo stabilimento a Jakarta

(Teleborsa) - Il Gruppo Piaggio prosegue il proprio percorso di internazionalizzazione ed espansione strategica inaugurando il nuovo stabilimento produttivo a Jakarta, capitale dell'Indonesia, mercato di crescete rilevanza per il Gruppo. Sviluppato su di un'area edificabile di 55.000 metri quadri, il nuovo stabilimento sorge nel distretto di Cikarang, West Java., e che l'ha reso uno dei principali player, con un portafoglio di marchi unici, orgoglio dell'italianità nel mondo" - ha dichiarato-. "Le vendite del Gruppo Piaggio nel mercato indonesiano sono cresciute del 61% nel 2021 e cresceranno ancora nel prossimo futuro".Lo stabilimento è stato inaugurato oggi alla presenza delle autorità indonesiane, tra le quali il Ministro dell'Industria della Repubblica di Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, e dell'Ambasciatore italiano in Indonesia, S.E. Benedetto Latteri.Con circa 5 milioni di veicoli a due ruote venduti ogni anno e una popolazione di oltre 276 milioni di abitanti,, con prospettive di crescita oltre 6 milioni di veicoli venduti nei prossimi tre anni, in linea con le previsioni di crescita a doppia cifra di popolazione e pil pro-capite.: tre in Italia a Pontedera, in provincia di Pisa, nel quale vengono prodotti i veicoli Piaggio, Vespa, il city truck Porter, e dove ha sede il dipartimento di eccellenza E-Mobility, che studia e sviluppa le tecnologie per la trazione elettrica, che ha già dato vita a Vespa Elettrica e allo scooter Piaggio 1;a Noale e Scorzè (Venezia), dove vengono prodotti le moto e gli scooter Aprilia; a Mandello del Lario (Lecco), casa di Moto Guzzi dal 1921, sito oggi oggetto di un importante progetto di riqualificazione conservativa a firma dell'archistar Greg Lynn]; uno in India, a Baramati; altri due in Asia Pacific (in Vietnam a Vinh Phuc e in Cina a Foshan), e a Boston, dove ha sede lo stabilimento di Piaggio FastForward, la società del Gruppo incentrata sulla robotica e mobilità del futuro, e che produce gita e gitamini, i droni terrestri con l'innovativa tecnologia follow-me.