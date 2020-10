Piaggio in rally, terzo trimestre oltre attese. Debito in calo

(Teleborsa) - I conti dei primi nove mesi di Piaggio "impattatati dall'emergenza sanitaria globale, sono tutti positivi (e superiori alle aspettative), mostrano la riduzione del debito e il mantenimento degli investimenti".

Il periodo si chiude ricavi netti consolidati del Gruppo sono stati pari a 993,8 milioni di euro, in contrazione del 17,2% rispetto a 1.200,5 milioni di euro registrati al 30 settembre 2019 in conseguenza del lockdown che ha "implicato la chiusura delle attività produttive e commerciali per diverse settimane in molte nazioni".

Il margine lordo industriale è stato pari a 286 milioni di euro, -21,4% rispetto ai 363,7 milioni di euro registrati al 30 settembre 2019. L'EBITDA consolidato di 150,1 milioni di euro, è in contrazione del 20,5% rispetto ai 188,8 milioni di euro registrati al 30 settembre 2019. Il risultato operativo (EBIT) è stato pari a 63,6 milioni di euro, in flessione del 36,1% rispetto ai 99,5 milioni di euro al 30 settembre 2019.

Il risultato ante imposte del periodo è stato pari a 48,5 milioni di euro, in riduzione del 40,4% rispetto a 81,5 milioni di euro registrati al 30 settembre 2019. Le imposte di periodo sono state pari a 19,4 milioni di euro, con un'incidenza del 40% sul risultato ante imposte.

Nei primi nove del 2020 il Gruppo Piaggio ha consuntivato un utile netto positivo per 29,1 milioni di euro (46 milioni di euro al 30 settembre 2019).

L'indebitamento finanziario netto (PFN) al 30 settembre 2020 risulta pari a 444,8 milioni di euro, in miglioramento per 83,7 milioni di euro rispetto ai 528,5 milioni di euro registrati lo scorso 30 giugno, per effetto del positivo andamento delle vendite registrato nel terzo trimestre e dell'attenta gestione del capitale circolante. Rispetto al risultato consuntivato al 30 settembre 2019, l'indebitamento finanziario netto è incrementato di circa 39,7 milioni di euro

"I risultati di questi primi nove mesi del 2020 sono la dimostrazione concreta della capacità del Gruppo Piaggio di mettere in atto risposte efficaci di fronte alla situazione di emergenza sanitaria senza precedenti che ha colpito l'economia mondiale - ha sottolineato Roberto Colaninno, Presidente e AD del Gruppo Piaggio -. Il terzo trimestre del 2020, rispetto al terzo trimestre dello scorso anno, è stato molto positivo e ha raggiunto risultati superiori alle attese: i ricavi sono incrementati del 3%, il margine lordo industriale dello 0,5%, l'Ebitda del 23%, il risultato operativo del 59%, e l'utile netto ha segnato un incremento del 75%. Le vendite dei nostri scooter e moto nel mondo sono incrementate del 14%. Al contempo la forte generazione di cassa del trimestre, avuta anche grazie a un'attenta gestione del capitale circolante, ha permesso di realizzare una significativa riduzione del debito di oltre 80 milioni di euro".

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di distribuire un acconto sul dividendo ordinario dell'esercizio 2020 pari a 3,7 centesimi di euro, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto (a fronte di un acconto sul dividendo ordinario dell'esercizio 2019 di 5,5 centesimi), per un ammontare complessivo di Euro 13.213.618,56.

La data di stacco della cedola n.15 è il giorno 23.11.2020, record date dividendo il 24.11.2020 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo (payment date), il giorno 25.11.2020.

Alla luce dei risultati il titolo Piaggio mostra un'ottima performance a Piazza Affari con un progresso di oltre 6 punti percentuali.

Quanto all'outlook il gruppo ha fatto sapere che "continuerà a lavorare per rispettare impegni e obiettivi, mantenendo in essere tutte le misure per gestire la crisi derivante dalla pandemia fino a quando saranno necessarie e per rispondere in modo flessibile ed immediato alle situazioni inattese e difficili che potrebbero caratterizzare, di nuovo, gli ultimi mesi del 2020 grazie ad una sempre più efficiente struttura dei costi".

Piaggio ha fatto sapere di aver "ampliato il dipartimento di E-Mobility dedicato allo sviluppo di componenti core di veicoli elettrici a 2, 3 e 4 ruote".

© RIPRODUZIONE RISERVATA