Piaggio, il titolo brilla a Piazza Affari dopo i risultati

(Teleborsa) - Piaggio brilla oggi a Piazza Affari dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali. Al momento, il titolo scambia a 2,78 euro, in rialzo del 6%.



Il Gruppo ha ottenuto ricavi netti consolidati pari a 817 milioni di euro, in crescita del 12%, ed un utile netto di 34,6 milioni di euro, in crescita del 29,6%.



A livello operativo, lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del titolo Piaggio. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, la società industriale evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2,831 Euro. Primo supporto a 2,665. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2,563.







