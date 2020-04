© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Un vero e proprio assistente personale che rappresenta la mobilità leggera del futuro". Con questa motivazione– società delcon sede a Boston – di due importanti riconoscimenti: ilper il design unico e disruptive, e il più prestigioso dei premi assegnati, ilUna sfida per la quale il Gruppo sembra, ormai, pronto. Si tratta di un, unico nel suo genere,con unae un'Gita viene prodotto nel nuovosituato nel quartiere di Charlestown, a Boston, e la commercializzazione, iniziata lo scorso novembre sui canali on-line, prevede una prima fase dedicata aldove la circolazione di robot per le strade cittadine è già disciplinata.Il robot è emerso nella– scrivono i giudici – per "il livello straordinario di design innovativo e per la progettazione fuori dal comune". Il sigillo di qualità Red Dot nella categoria del product design assegnato a Gita – spiega Piaggio in una nota – "è riservato ai migliori prodotti al mondo dalle riconosciute qualità in termini di design e innovazione". Tra gli altri che hanno ricevuto questo sigillo, ancheAl concorso hanno partecipato, hanno valutato il design, la qualità di produzione, la scelta dei materiali, l'ergonomia e la funzionalità dei prodotti.