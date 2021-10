Piaggio, collaborazione con stilista Feng Chen Wang per streetwear e scooter

Giovedì 14 Ottobre 2021, 13:30

(Teleborsa) - Piaggio ha avviato una collaborazione con la stilista cinese Feng Chen Wang per dare vita ad una capsule collection di capi unisex per lo streetwear e sviluppare una special edition del nuovissimo scooter elettrico Piaggio 1, che verrà presentata in anteprima assoluta a novembre in occasione dell'EICMA a Milano. La collezione di moda è presentata il 13 ottobre alla Shanghai Fashion Week. La collaborazione "nasce da valori forti e condivisi e avvia una conversazione multiprospettica sui temi della libertà individuale, la sostenibilità e la mobilità contemporanea", spiegano le due realtà.

"Piaggio è un marchio sinonimo di mobilità e lifestyle nel mondo, profondamente radicato nella storia ma pioniere nell'innovazione - ha commentato Feng - È la testimonianza di un ingegno autentico, distintivo, da cui è stato facile trarre tutta l'energia creativa per disegnare questa collezione che rimodella la tradizione per renderla speciale e contemporanea".

"Feng è una stilista sorprendente, che fonde in modo innovativo e coerente le radici della sua cultura asiatica con la vibrante creatività londinese - ha affermato Michele Colaninno, Chief of Strategy and Product del Gruppo Piaggio - L'incontro con Feng è stata l'occasione per avviare una conversazione, attraverso il linguaggio della moda, sui concetti di funzionalità, sostenibilità e design al servizio di forme sempre più evolute di libertà di movimento personale. Concetti che da sempre Piaggio persegue ed esplora attraverso i propri marchi e prodotti in tutti i paesi del mondo".