Piaggio, Colaninno: soddisfatto per andamento conti. Nuovo Porter nel 2020

(Teleborsa) - "Non abbiamo ancora fatto il CdA sul bilancio" che è in programma il 25 febbraio, "ma devo dire che sono molto soddisfatto per il 2018 e anche per il budget 2019". Lo ha detto Roberto Colaninno, Presidente e Amministratore Delegato di Piaggio, a margine di un evento a Milano.



"Ci attendiamo di lanciare il nuovo Porter sui mercati internazionali per metà 2020" - ha aggiunto il CEO - spiegando che "la collaborazione" con i cinesi della Foton "prosegue, secondo i termini e i programmi che avevamo concordato".



Colaninno ha, poi, ricordato che Porter sarà realizzato nello stabilimento di Pontedera. © RIPRODUZIONE RISERVATA