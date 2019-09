Piaggio, Alessandra Simonotto nuovo CFO

(Teleborsa) - Nuove nomine in Piaggio. Alessandra Simonotto, responsabile Amministrazione e Bilancio nonché Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari, prosegue la propria crescita interna al Gruppo, assumendo – a seguito delle dimissioni per motivi personali di Simone Montanari - l'incarico di CFO, a decorrere dal 1° ottobre 2019, con le relative deleghe e funzioni.



Alessandra Simonotto, ha svolto il suo percorso professionale per oltre 20 anni nel Gruppo Piaggio, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in ambito amministrazione, finanza e controllo.



