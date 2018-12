Piaggio Aerospace, Vincenzo Nicastro nominato commissario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Avvocato Vincenzo Nicastro è stato nominato Commissario straordinario della società Piaggio Aero Industries.Lo annuncia con una nota il, precisando che la nomina è avvenuta in esito all'estrazione a sorte, che ha avuto luogo oggi, 3 dicembre, in seduta pubblica presso il Dicastero.La procedura - spiega la nota del MISE - è disciplinata da una "direttiva emanata dal Ministro Di Maio nel luglio scorso e prevede che una commissione di esperti selezioni una rosa di non meno di cinque candidati parimenti idonei tra tutti coloro che hanno risposto all'apposito avviso pubblico pubblicato sul sito del Ministero. La rosa viene poi sottoposta a sorteggio, garantendo la massima trasparenza nell'identificazione dei candidati migliori".Lo scorso 27 Novembre, il MISE aveva avviato formalmente la procedura per la selezione dei commissari straordinari di Piaggio Aero, dopo che il vicepremier Di Maio ne aveva già preannunciato l'avvio dell'iter di commissariamento.Pochi giorni prima, l'azienda aerospaziale ligure aveva dichiarato lo stato d'insolvenza, avendo preso atto del fallito tentativo di risanare il business in base al piano predisposto nel 2017.