Piaggio Aerospace, slitta a maggio termine per manifestazioni interesse

(Teleborsa) - Slitta a maggio il termine di presentazione delle manifestazioni d'interesse per Piaggio Aerospace. Lo ha annunciato Vincenzo Nicastro, Commissario Straordinario di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, spiegando che la decisione è stata rpesa "in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 attualmente in corso"" L



Il termine ultimo per l'acquisto dei complessi aziendali gestiti dalle due società, entrambe in amministrazione straordinaria, è stato prorogato alle 18:00 ora italiana del 4 maggio 2020 rispetto alla data originaria del 3 aprile 2020.



Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation operano sotto il marchio Piaggio Aerospace. Il Gruppo – che controlla negli Stati Uniti anche la consociata Piaggio America – è attivo nei business Velivoli e Motori.



