Piaggio Aerospace, nuovo sciopero dei dipendenti che protestano contro la Cigs

(Teleborsa) -di tutti i turni dia Genova Lunedì 8 aprile. Oltre allo sciopero, la Rsu dello stabilimento genovese ha proclamato anche undel capoluogo ligure.A scatenare una nuova ondata di proteste dei dipendenti dell'azienda italiana,a dai primi giorni di maggio per i 1027 dipendenti dei siti produttivi di Genova e Albenga.La cassa integrazione è stata decisa a causa dellae dellain cui versa il Gruppo. Ad oggi infatti sembrerebbe che la restituzione dell'IVA non sia ancora avvenuta e le risorse finanziare, allo stato attuale, basterebbero a coprire solo gli stipendi di aprile.Per discutere la posizione dei manifestanti, ieri i sindacati hanno chiesto unpere sui due progettiSulla vicenda è intervenuto ilil quale ha espresso vicinanza ai laboratori e al commissario, precisando però che questa è una vertenza a livello nazionale che coinvolge il Mise e il Parlamento, dai quali si avranno segnali chiarificatori in tempi brevi.