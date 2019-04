Piaggio aerospace, incontro positivo al Mise: riparte la produttività

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, attualmente in amministrazione straordinaria. Al tavolo, presieduto dal Vice Capo di Gabinetto Giorgio Sorial, dal Sottosegretario Davide Crippa e dal Sottosegretario del Ministero della Difesa Angelo Tofalo, con la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali e le sigle sindacali, sono statevarate dal governo.Allo stesso tempo sono arrivate le: secondo l'esecutivo, il progetto dovrebbe portare alIl piano prevede nel breve periodo il, nonché lae l'. Nel medio periodo c'è poi l'acquisizione di altri sistemi con l'obiettivo a lungo termine di avere in azienda le capacità per lo sviluppo di ulteriore tecnologia legata alle linee guida del Ministero della Difesa. "Ciò consentirà all'azienda diin sinergia con altri player industrial", come si legge in una nota del Mise.attraverso l'impegno da parte di tutte le istituzioni coinvolte", ha dichiarato il. "Il Ministero della Difesa ha confermato che rispetterà le tempistiche per l' esecuzione dei contratti e delle commesse in essere, riguardanti i velivoli realizzati dall'azienda. Nell'immediato si lavorerà insieme al Commissario straordinario per garantire la stabilità finanziaria e produttiva di Piaggio, che è una premessa fondamentale per procedere al progressivo riassorbimento dei lavoratori che andranno in cassa integrazione".- ha dichiarato il- per cui noi ribadiamo la necessità di continuare con la certificazione del prodotto e la sua acquisizione nelle tempistiche annunciate. Il tempo impiegato fino ad oggi non è stato vano affinché il sito ligure della Piaggio Aerospace possa diventare il polo nazionale di manutenzione motori e di sviluppo di tecnologia aerospaziale".e le consentiranno di presentarsi sul mercato in modo attrattivo per i potenziali acquirenti", ha commentato il. "In particolare, l'obiettivo del Governo di rendere Piaggio Aerospace il polo unico nazionale di manutenzione per la Difesa risulta essere di particolare rilevanza".: l'attivazione dell'hub manutenzioni, i nuovi ordini per dieci P.180, la manutenzione e l'ammodernamento della flotta già esistente dovrebbero consentire di riassorbire almeno cento lavoratori al mese da quando i contratti verranno attivati, per dare all'azienda quel polmone necessario a tutte le integrazioni e fusioni che dovranno essere poi approfondite nel medio periodo", ha aggiunto il governatore della Liguria,