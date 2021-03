9 Marzo 2021

(Teleborsa) - Sono arrivate quattro offerte per rilevare Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, le due società in amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace. Le proposte sono giunte entro la data di scadenza di venerdì scorso 5 marzo.

Le offerte non vincolanti per l'acquisizione degli asset aziendali sono arrivate al commissario straordinario Vincenzo Nicastro, che nell'arco di un mese le valuterà assieme ad un team di esperti, per poi avviare le negoziazioni con la società che ha presentato la proposta più conveniente.

"La rosa di proposte di acquisto che abbiamo ricevuto è ampia", ha spietato il Commissario, auspicando di individuare la "soluzione ottimale" nell'interesse del Gruppo e dei suoi creditori.

Le sollecitazioni a presentare offerte erano state recapitate a cinque soggetti che avevano confermato un interesse per gli asset dell'azienda.