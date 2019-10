Piaggio Aerospace annuncia a Las Vegas nuovo ordine per il P.180

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il, al salone internazionale dell'aviazione d'affari NBAA-BACE, la firma di un, per l', il primo del quale verrà consegnato nella seconda metà del 2020. In base a tale accordo,, con l'obiettivo di promuovere l'Avanti EVO nell'area EMEA. Al Saif Aviation, che ha acquistato il suo primo Avanti EVO nel 2016, fa parte del Gruppo Al Saif Trading Est., con sede in Arabia Saudita. Il Gruppo opera inoltre con uffici a Dubai e Londra ed è specializzato nel trading e nella consulenza nel settore aerospaziale.Con un– tra contratti già in esecuzione e contratti prossimi alla firma – che ha raggiunto un, il Commissario Nicastro è ora pronto ad avviare il processo di vendita della società.Negli ultimi 9 mesi, l'azienda aeronautica italiana - in amministrazione straordinaria dal dicembre dello scorso anno - ha finalizzato ordini per un controvalore totale di 270 milioni di euro, principalmente nelle business unit Motori e Customer service. Ulteriori nuovi contratti, per un controvalore totale di 568 milioni di euro, arriveranno entro la fine del 2019."L'accordo con Al Saif è ilche arriva dal settore privato, a dimostrazione del fatto che", ha dichiarato Nicastro durante un incontro con i giornalisti al Las Vegas Convention Center. "La Società non ha mai avuto un portafoglio ordini di tale entità nel corso della sua storia recente", ha continuato Nicastro. "Con la firma di ulteriori contratti nelle prossime settimane, dovremmo essere in grado di riportare Piaggio Aerospace alla piena operatività. Posso oggi dichiarare che stiamo raggiungendo il nostro obiettivo di rendere la società appetibile per un nuovo proprietario".Commentando invece l'accordo,ha dichiarato: "Sono entusiasta di poter rinnovare il mio impegno sull'Avanti EVO, dal momento che rappresenta - con le sue performance da jet e costi operativi da turboelica - il miglior aereo executive presente oggi sul mercato. Come viaggiatore d'affari, ho sempre apprezzato l'Avanti EVO per la sua moderna aerodinamica e l'ampia cabina. Ora che vediamo che Piaggio Aerospace è tornata sul mercato,e di investire nel lungo termine. Crediamo fermamente in un futuro di grande successo"."Al Saif è sempre stato un cliente di grande valore e un partner di lunga data di Piaggio Aerospace e gli siamo estremamente grati per questa rinnovata fiducia nella nostra società", ha commentato. "Siamo sicuri che con questo accordo Piaggio Aerospace sarà in grado di dare una ulteriore spinta alle vendite dell'Avanti EVO".