Piaggio Aerospace, al via l'iter per il commissariamento

(Teleborsa) -Lo ha confermato il Ministero dello Sviluppo economico (MISE), dopo che il vicepremier Luigi di Maio, titolare del dicastero, aveva già preannunciato l'avvio dell'iter di commissariamento.L'azienda aerospaziale ligure aveva dichiarato la scorsa settimana lo stato d'insolvenza, avendo preso atto del fallito tentativo di risanare il business in base al piano predisposto nel 2017. Ieri la mobilitazione del lavoratori, supportati anche dalle amministrazioni del territorio, preoccupate per le ricadute sull'economia locale.È stato dunque pubblicato oggi, 27 Novembre 2018, sul sito del, l'avviso per la raccolta delle, relativo alla procedura di amministrazione straordinaria della Società Italiana Piaggio Aero Industries. Le domande dovranno pervenireLa nomina dell'organo commissariale avverrà, in base alla normativa, con lanella nomina dei Commissari straordinari.