(Teleborsa) - Ilnasce da un, già licenziatario di marchi automotive come Ducati.MT Distribution realizza eSR1 che,, si distingue nell'affollato mondo della mobilità elettrica leggera grazie a un'e alle grafiche che, in pieno stile racing, donano un tocco di grintosa sportività.Leggero, sicuro e divertente, eSR1 si rivolge a chi vuole muoversi con indipendenza e nella. È un mezzo alternativo ed ecosostenibile, l'ideale per percorrere il cosiddetto "ultimo miglio", dal parcheggio alla destinazione finale, oppure in utilizzo combinato con mezzi di trasporto pubblici.Il monopattino è spinto da un, soluzione che richiede una manutenzione minima e garantisce potenza per affrontare senza problemi manti stradali dalle molte insidie, una situazione frequente in città dove si incontrano binari del tram, tratti sconnessi o con pavé. Il motore è, che con una carica consente di percorrere fino a 30 km. Pensato per la massima comodità di utilizzo, eSR1 è dotato di batteriaper una ricarica più comoda in casa o in ufficio, ma anche per duplicare l'autonomia del mezzo semplicemente portando con sé una batteria di riserva.A rendere l'esperienza di guida ancora più sicura e confortevole contribuiscono le, il leggerissimo telaio in lega di magnesio e l'impianto frenante, composto dal doppio freno elettrico anteriore e dal freno a disco posteriore. L'equipaggiamento è completato daiche assicurano visibilità in situazioni di guida notturna o di ridotta luminosità, e dall'ampio display LCD da 3.5'' integrato nel manubrio, attraverso il quale è possibile gestire tutte le impostazioni in maniera semplice e intuitiva.Il monopattino eSR1 è già disponibile in anteprima e in un numero di pezzi limitato nei principali Motoplex italiani, i flagship store del Gruppo Piaggio, e in altri selezionati dealer. A partirenei migliori negozi di elettronica di consumo, nei negozi specializzati e nei principali store online al prezzo di 659 Euro.L'acquisto di ogni monopattino Aprilia eSR1 include l'assicurazione Tutela Famiglia stipulata con AXA Assistance, uno dei principali player del mercato assicurativo.