(Teleborsa) - Dopo i tentativi studiati ma poi abbandonati del 2008 e 2011, la biotechsembra ora pronta per sbarcare in borsa,. La società italosvizzera attiva nel settore delle biotecnologie, specializzata nella ricerca e sviluppo di farmaci prevalentemente antitumorali, intende quotarsi sull'MTA e ha individuato ladel collocamento istituzionale: tra unIl collocamento di Philogen, spiega la società in un comunicato, avverrà con un aumento di capitale destinato alla quotazione, con l', pari al 10% del numero totale di azioni se l'aumento fosse totalmente sottoscritto. L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico di Philogen prima dell'aumento è compreso tra 548,3 milioni di euro e 657,9 milioni, pari ad un prezzo minimo di 15 euro per azione ed un prezzo massimo di 18 euro per azione, a cui corrisponde unaGli azionisti(la holding dei fondatori, la famiglia Neri) econcederanno ai joint global coordinators una greenshoe per l'acquisto, al prezzo di afferta, di 406.111 azioni, corrispondenti a circa il 10% dell'offerta. Nell'ambito dell'offerta, Goldman Sachs e Mediobanca agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners, mentre Stifel Europe Bank AG - Milan Branch agisce in qualità di co-bookrunner. Mediobanca agisce inoltre in qualità di sponsor per l'ammissione a quotazione delle azioni.Nel board dell'azienda, oltre ai tre fondatori (), siedono tra gli altri anche(che controlla il 36% del capitale) e, che guida The Equity Club (il club deal promosso da Mediobanca e che è entrato nel capitale (18%) nel 2019, a seguito di un aumento di capitale da 62 milioni di euro).