Philips alza il velo sulla trimestrale

(Teleborsa) - Risultati in rialzo per Philips. Il gruppo olandese ha archiviato il primo trimestre 2019 con un utile di 162 milioni di euro, in aumento del 31% rispetto ai 124 milioni di un anno fa. Il profitto da operazioni continue è balzato a 171 milioni dai 94 milioni dello stesso periodo del 2018.



Le vendite sono cresciute del 5,2% a 4,2 miliardi di euro, mentre le vendite a perimetro costante sono balzate del 2%.



Il titolo Philips festeggia la trimestrale con un rialzo dell'1,85% sulla piazza di Amsterdam. © RIPRODUZIONE RISERVATA