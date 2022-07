Philips accusa impatto colli di bottiglia forniture e blocchi in Cina

Lunedì 25 Luglio 2022, 13:30







(Teleborsa) - Il big tecnologica olandese Philips, specializzata in apparecchiature mediche, a accusato il contraccolpo dei colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento globali e dei blocchi in Cina ed annuncia un calo dell'EBITA a 216 milioni di euro alla fine del primo semestre, dai 532 milioni dell'anno precedente e sotto 324 milioni attesi dagli analisti.



Le vendite sono diminuite del 7% a 4,17 miliardi di euro, risultando inferiori al consensus di 4,23 miliardi di euro.La società ha ridotto le stime di crescita delle vendite per l'intero anno all'1%-3% dal 3%-5% indicato in precedenza, indicando una crescita nel secondo semestre del 6%-9%.



L'amministratore delegato Frans van Houten ha spiegato che la carenza di forniture e le pressioni inflazionistiche hanno avuto un impatto sul business che però ha accusato soprattutto il colpo dei blocchi pandemici cinesi. Le vendite in Cina sono diminuite di quasi il 30% nel trimestre e la produzione in molti stabilimenti della Philips, così come in quelli dei suoi fornitori, è stata sospesa per due mesi.